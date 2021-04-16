Закрытое авиасообщение: россияне стоят в длинных очередях, чтобы сдать свои билеты в Турцию
С 15 апреля до 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Теперь люди вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы сдать или обменять свои билеты. Кроме того, резко подорожал отдых на российских курортах.
Источник:24 канал
Туристы утром стоят под московским офисом авиакомпании Turkish Airlines. Там обещали вернуть или обменять сгоревшие билеты.
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Правда, сейчас двери офиса закрыты, а на звонки не отвечают.
Отдых в России резко подорожал
После новости о закрытии авиасообщения с Турцией отдых в России подорожал на 112%, сообщает NEXTA live. Губернаторы курортных регионов России практически сразу заявили, что готовы принять у себя тех, кто планировал отдых в Турции. Мол, на цены это не будет влиять.
Однако по состоянию на 15 апреля стоимость проживания в гостиницах Краснодарского края на майские праздники выросла на 80 – 120%. В Сочи пакетные туры подорожали на 112%.
Что этому предшествовало
- Кремль заявил, что приостановка авиасообщения с Турцией связана с коронавирусом.
- Однако предполагали, что на самом деле все решение Реджепа Эрдогана пропустить американские корабли в Черное море.
- Правда, впоследствии заявили, что пока эти корабли не прибудут.
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