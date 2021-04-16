С 15 апреля до 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Теперь люди вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы сдать или обменять свои билеты. Кроме того, резко подорожал отдых на российских курортах.

Туристы утром стоят под московским офисом авиакомпании Turkish Airlines. Там обещали вернуть или обменять сгоревшие билеты.

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Правда, сейчас двери офиса закрыты, а на звонки не отвечают.

Отдых в России резко подорожал

После новости о закрытии авиасообщения с Турцией отдых в России подорожал на 112%, сообщает NEXTA live. Губернаторы курортных регионов России практически сразу заявили, что готовы принять у себя тех, кто планировал отдых в Турции. Мол, на цены это не будет влиять.

Однако по состоянию на 15 апреля стоимость проживания в гостиницах Краснодарского края на майские праздники выросла на 80 – 120%. В Сочи пакетные туры подорожали на 112%.

Что этому предшествовало