Закрите авіасполучення: росіяни стоять у довгих чергах, щоб здати свої квитки в Туреччину
З 15 квітня до 1 червня Росія призупинила авіасполучення із Туреччиною. Тепер люди вимушені стояти у довгих чергах, щоб здати або обміняти свої квитки. Крім того, різко здорожчав відпочинок на російських курортах.
Джерело:24 канал
Туристи зранку стоять під московським офісом авіакомпанії Turkish Airlines. Там обіцяли повернути або обміняти згорілі квитки.
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Щоправда, наразі двері офісу зачинені, а на дзвінки не відповідають.
Відпочинок у Росії різко подорожчав
Після новини про закриття авіасполучення з Туреччиною відпочинок в Росії подорожчав на 112%, повідомляє NEXTA live. Губернатори курортних регіонів Росії практично відразу заявили, що готові прийняти у себе тих, хто планував відпочинок у Туреччині. Мовляв, на ціни це не впливатиме.
Однак станом на 15 квітня вартість проживання в готелях Краснодарського краю на травневі свята зросла на 80 – 120%. В Сочі пакетні тури подорожчали на 112%.
Що цьому передувало
- Кремль заявив, що призупинення авіасполучення З Туреччиною пов'язане із коронавірусом.
- Однак припускали, що насправді все рішення Реджепа Ердогана пропустити американські кораблі у Чорне море.
- Щоправда, згодом заявили, що наразі ці кораблі не прибудуть.
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