Россияне стреляли запрещенными кассетными боеприпасами из "Торнадо-С" по Красногоровке

Оккупанты обстреляли донецкую Красногоровку, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Сейчас в районе, где упали снаряды, работают спасатели и взрывотехники.

В МВД сообщили, что "Торнадо" упали на жилищный сектор города Красногоровка.

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Сейчас запрещенные боеприпасы и их последствия разыскивают взрывотехники и местная ГСЧС.

Кассетный снаряд оккупантов / Фото Нацполиция

Время самоликвидации элементов кассетных снарядов может составлять до 40 часов, поэтому специалисты обнаруживают их и обезвреживают.

Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами,

– сообщили в МВД.

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