У МВС повідомили, що "Торнадо" впали на житловий сектор міста Красногорівка.

Важливо Авіація ЗСУ завдала нищівних ударів по об'єктах окупантів: знищені 12 безпілотників і 1 літак

Зараз заборонені боєприпаси та їх наслідки розшукують вибухотехніки та місцеве ДСНС.

Касетний снаряд окупантів / Фото Нацполіція

Час самоліквідації елементів касетних снарядів можуть становити до 40 годин, тому фахівці виявляють їх та знешкоджують.

Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами,

– повідомили в МВС.

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