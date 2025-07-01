Россияне хотят выйти на границы пяти областей Украины, – Шмыгаль

Российская армия продолжает давить вдоль всей линии фронта. Сейчас оккупанты стремятся выйти на географические границы сразу пяти областей Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для испанского издания El Pais.

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Какие планы россиян на фронте

Денис Шмыгаль отметил, что, несмотря на естественную усталость от затяжной войны, Украина не является истощенной. Он также добавил, что сейчас линия фронта относительно стабилизировалась.

Они (россияне, – 24 Канал) все еще наступают. У них есть достаточно сумасшедшие политические цели, такие как выход на географические границы других областей Украины (Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, возможно, Чернигов), чтобы увеличить свое переговорное преимущество и принести нам предложения о капитуляции, что является абсолютно неприемлемым,

– подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что Украина осознает важность поддержки со стороны партнеров и намерена в дальнейшем продолжать борьбу.

Мы устали, но не обессилены,

– подытожил он.

По словам Шмыгаля, Путина и Россию в целом можно остановить только силой: новым оружием для Украины и новыми экономическими санкциями, в частности конфискацией активов.

Напомним, по данным DeepState, в июне российские войска оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Это стало худшим показателем в 2025 году.