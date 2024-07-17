Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что такие действия противника обусловлены опасением высадки украинского десанта в Крыму. Создавая различные оборонительные сооружения, они пытаются это предотвратить.

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Ресурсы украинской армии

Владислав Селезнев отметил, что украинская армия не имеет ресурсов для проведения десантных штурмовых операций. По его мнению, поэтому такие действия россиян в Крыму бессмысленны.

Оккупанты упорно тратят немалые ресурсы. Уже не впервые на пляжах они строили фортификации, но из-за весенних и осенних черноморских штормов они превращаются в ровную полосу побережья,

– отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что это же ждет и те оборонительные сооружения, которые противник строит сейчас.

Военный эксперт отметил что Украина будет отвоевывать Крым другим путем, в частности с помощью системной и методической работы украинских пилотов, операторов ракетных установок и дронов. Действия Сил обороны будут направлены на то, чтобы максимально разрушить вражеский военный потенциал на полуострове.