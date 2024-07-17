Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що такі дії противника зумовлені побоюванням висадки українського десанту у Криму. Створюючи різноманітні оборонні споруди, вони намагаються цьому запобігти.

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Ресурси української армії

Владислав Селезньов зазначив, що українська армія немає ресурсів для проведення десантних штурмових операцій. На його думку, тому такі дії росіян у Криму безглузді.

Окупанти вперто витрачають чималі ресурси. Вже не вперше на пляжах вони будували фортифікації, але через весняні та осінні чорноморські шторми вони перетворюються на рівну смугу узбережжі,

– наголосив військовий експерт.

Він підкреслив, що це ж чекає і на ті оборонні споруди, які противник будує зараз.

Військовий експерт зазначив що Україна відвойовуватиме Крим іншим шляхом, зокрема за допомогою системної та методичної роботи українських пілотів, операторів ракетних установок та дронів. Дії Сил оборони будуть спрямовані на те, щоб максимально зруйнувати ворожий військовий потенціал на півострові.