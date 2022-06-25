Очередной удар россиян по Сумщине

Как сообщили в Государственной пограничной службе , вражеские вертолеты вылететь со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины. По предварительной информации, жертв в результате этого обстрела нет.

Главное Враг атаковал десятками ракет, в ГУР спрогнозировали время конца войны: основное за 122 день войны

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал , какая обстановка в Краснопольской общине по состоянию на 21:00.

Именно по этой деревне сегодня в полдень два российских вертолета выпустили 6 ракет. Кроме того, враг сбросил два боеприпаса на территорию общины с беспилотника.

В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура:

больница

дом культуры

библиотека

школа

Живицкий подчеркнул, что во всех случаях обошлось без жертв.

"Демилитаризация" школы и библиотеки: смотрите фото

Сумщину обстреляли фосфорными снарядами и дронами-камикадзе

23 июня стало известно, что российские военные произвели обстрел Юнаковской общины "Градами". При этом они использовали фосфорные заряды, запрещенные международными конвенциями. В результате пострадал ребенок , его пришлось госпитализировать в местную больницу. Пока неизвестно ничего о состоянии потерпевшей.

В ночь на 22 июня россияне вели огонь по Сумской области , которые продолжились и утром. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов".

Несколькими днями ранее, 21 июня, россияне совершили налет беспилотников опять-таки на Краснопольское общество. Туда запустили несколько дронов камикадзе, которые сбрасывали взрывчатку. Ранения получили 4 человека.

Заметьте: Россия намерена как можно дольше удерживать подразделения отдельных сил недалеко от границы с Украиной. Таким образом, вражеские войска хотят отвлекать внимание ВСУ и при этом обстреливают Сумщину и Черниговщину. Только в июне россияне 320 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области .

Ранее – Оккупанты обстреливали Сумщину из вертолетов: смотрите видео