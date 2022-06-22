2 пострадавших сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает 24 канал.

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Дроны-камикадзе – это такие самодельные летательные устройства. Бытовые квадрокоптеры, которые оборудуют взрывной. Их запустили по жилым кварталам Краснопольской общины,

– заявил чиновник.

Он добавил, что дроны-камикадзе россияне также запускали по Великописаревской общине и позициям пограничников.

Ситуация в Сумской области

Живицкий отметил, что 21-22 июня ситуация у границы с Россией в Сумской области очень напряженная. Россияне открывают огонь из многих видов вооружения: самоходных артиллерийских единиц, реактивных систем залпового огня и минометов.

В течение 2 последних дней кафиры убили 2 человека в Шосткинском и Сумском районах.

Утром 22 июня враг открывал огонь по Эсманской общине, Середино-Будской общине, Шосткинскому району, Белопольской общине и Краснополье. Живицкий отметил, что вражеские обстрелы носят хаотический характер, а не системный.

Обратите внимание! С 20 июня в Сумской области сменили комендантский час . Теперь ограничения на передвижение будут действовать с 23:00 до 04:00. Ранее из дома было запрещено выходить в пределах 21:00 – 05:00.

Ранее Краснопольскую общину враг поливал "Градами", было 80 прилетов - Живицкий о последствиях атак

Последние новости о войне в Украине

Британская разведка сообщила, что российская армия готовится развернуть на Донбассе большие резервы.

За сутки 21 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали 130 российских оккупантов, 8 боевых бронированных машин, средство ПВО, вертолет, 3 дрона и 6 единиц автомобильной техники. Больше потерь вражеское войско понесло на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях. Всего с начала полномасштабной войны в Украине погибли, по меньшей мере, 34 230 кафиров.

Российские солдаты обстреляли кассетными снарядами пляж на озере Золотая Рыбка в Донецкой области. В результате атаки погиб 1 человек , а еще 11 – получили ранения. Известно, что среди потерпевших есть дети.

К теме смотрите видео о том, как в начале войны российские самолеты сбрасывали авиабомбы на Сумы: