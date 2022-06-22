2 постраждалих наразі перебувають у стабільно важкому стані. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє 24 канал.

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Дрони-камікадзе це такі саморобні літальні пристрої. Побутові квадрокоптери, які дообладнують вибухівною. Їх запустили по житлових кварталах Краснопільської громади,

– заявив чиновник.

Він додав, що дрони-камікадзе росіяни також запускали по Великописарівській громаді та позиціях прикордонників.

Ситуація у Сумській області

Живицький зазначив, що 21 – 22 червня ситуація біля кордону з Росією у Сумській області дуже напружена. Росіяни відкривають вогонь з багатьох видів озброєння: самохідних артилерійських одиниць, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Упродовж 2 останніх днів окупанти вбили 2 людей у Шосткинському та Сумському районах.

Зранку 22 червня ворог відкривав вогонь по Есманській громаді, Середино-Будській громаді, Шосткинському районі, Білопільській громаді та Краснопіллі. Живицький зазначив, що ворожі обстріли мають хаотичний характер, а не системний.

Зверніть увагу! З 20 червня у Сумській області змінили комендантську годину. Тепер обмеження на пересування діятимуть з 23:00 до 04:00. Раніше з дому було заборонено виходити у межах 21:00 – 05:00 годин.

Раніше Краснопільську громаду ворог поливав "Градами", було 80 прильотів, – Живицький про наслідки атак

Останні новини про війну в Україні

Британська розвідка повідомила, що російська армія готується розгорнути на Донбасі великі резерви.

За добу 21 червня Збройні Сили України ліквідували 130 російських окупантів, 8 бойових броньованих машин, засіб ППО, гелікоптер, 3 дрони та 6 одиниць автомобільної техніки. Найбільше втрат вороже військо зазнало на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках. Загалом з початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 34 230 окупантів.

Російські солдати обстріляли касетними снарядами пляж на озері Золота Рибка в Донецькій області. Унаслідок атаки загинула 1 людина, а ще 11 – зазнали поранень. Відомо, що серед потерпілих є діти.

До теми дивіться відео про те, як на початку війни російські літаки скидали авіабомби на Суми: