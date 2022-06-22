Таку інформацію про плани військово-політичного керівництва держави-агресорки встановила розвідка Великої Британії.

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Сильні обстріли тривають, оскільки Росія намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Росія, швидше за все, готується до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на Донбасі

За даними американського Інституту вивчення війни, російська армія просувається до Лисичанська з півдня. Обравши таку тактику окупанти матимуть можливість нівелювати той захист, який українським військовим дає Сіверський Донець. Фахівці вважають, що загарбники почнуть атакувати місто вже впродовж найближчого тижня. Бої, ймовірно, будуть затяжними. Тобто у Лисичанську повториться сценарій Сєвєродонецька та Маріуполя.

Зранку 22 червня у Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Крім того, на Слов'янському напрямку окупанти хочуть створити умови для наступу. Для цього вони обстрілюють позиції українських військових біля Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

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21 червня очільник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко повідомив, що Тошківка повністю перебуває під контролем російських військових. День перед тим голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай казав, що ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним, що біля Сєвєродонецька.

Надвечір 21 червня у Генштабі заявили, що окупанти захопили ще Піділсне та Мирну Долину. Крім того, вороже військо почало закріплюватися біля Устинівки.

Зверніть увагу! Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб не дати росіянам захопити наші території. Упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 130 ворожих бійців, а за весь час війни – 34 230. Найбільше втрат армія агресора 21 червня зазнала на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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