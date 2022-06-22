Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "приходов".

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Жертв и разрушений предварительно нет,
– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Чиновник также уточнил, что в результате вчерашних обстрелов Краснопольской общины ранения получили 6 местных жителей.

Последние новости об обстрелах Сумщины

20 июня кафиры 28 раз обстреляли Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины из реактивной и ствольной артиллерии. После 18:30 россияне со своей территории произвели 23 минометных выстрела по Белопольской общине. Впоследствии они начали варить по Великописаревской и Зноб-Новгородской общин. К счастью, в результате этих обстрелов никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

Вечером 17 июня в Краснопольском обществе зафиксировали 80 "приходов" из реактивных систем залпового огня "Град". Небольшие повреждения получило одно из предприятий сельскохозяйственного направления.

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