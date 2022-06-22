Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "приходов".
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Жертв и разрушений предварительно нет,
– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Чиновник также уточнил, что в результате вчерашних обстрелов Краснопольской общины ранения получили 6 местных жителей.
Последние новости об обстрелах Сумщины
20 июня кафиры 28 раз обстреляли Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины из реактивной и ствольной артиллерии. После 18:30 россияне со своей территории произвели 23 минометных выстрела по Белопольской общине. Впоследствии они начали варить по Великописаревской и Зноб-Новгородской общин. К счастью, в результате этих обстрелов никто из местных жителей не погиб и не пострадал.
Вечером 17 июня в Краснопольском обществе зафиксировали 80 "приходов" из реактивных систем залпового огня "Град". Небольшие повреждения получило одно из предприятий сельскохозяйственного направления.
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Какая ситуация на фронте
- По состоянию на утро 22 июня на войне против Украины погибли 34 230 российских оккупантов . Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 130 вражеских бойцов. Больше всего потерь оккупационное войско понесло на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Российские кафиры создают условия для возобновления наступления на Славянск . Они обстреляли позиции украинских военных из РСЗО возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
- Наши защитники отразили штурм путинских армейцев на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку. Русские вынуждены были отойти.
- На Бахмутском направлении кафиры перегруппируют свои войска, чтобы усилиться.
- В приграничных населенных пунктах Брянской и Курской областей России захватчики содержат до 3 батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Так враг демонстрирует свое присутствие.
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