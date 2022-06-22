Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "приходов".

Актуально Штурм Углегорской ТЭС и наступление на Славянск: основное за 119 день войны

Жертв и разрушений предварительно нет,

– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Чиновник также уточнил, что в результате вчерашних обстрелов Краснопольской общины ранения получили 6 местных жителей.

Последние новости об обстрелах Сумщины

20 июня кафиры 28 раз обстреляли Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины из реактивной и ствольной артиллерии. После 18:30 россияне со своей территории произвели 23 минометных выстрела по Белопольской общине. Впоследствии они начали варить по Великописаревской и Зноб-Новгородской общин. К счастью, в результате этих обстрелов никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

Вечером 17 июня в Краснопольском обществе зафиксировали 80 "приходов" из реактивных систем залпового огня "Град". Небольшие повреждения получило одно из предприятий сельскохозяйственного направления.

Обратите внимание! С 20 июня в Сумской области сократили продолжительность комендантского часа. Раньше люди не могли выходить из дома в пределах 21:00 – 05:00. Теперь же комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00.

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Какая ситуация на фронте

По состоянию на утро 22 июня на войне против Украины погибли 34 230 российских оккупантов . Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 130 вражеских бойцов. Больше всего потерь оккупационное войско понесло на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские кафиры создают условия для возобновления наступления на Славянск . Они обстреляли позиции украинских военных из РСЗО возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Наши защитники отразили штурм путинских армейцев на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку. Русские вынуждены были отойти.

На Бахмутском направлении кафиры перегруппируют свои войска, чтобы усилиться.

В приграничных населенных пунктах Брянской и Курской областей России захватчики содержат до 3 батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Так враг демонстрирует свое присутствие.

К теме смотрите видео о том, что россияне почти каждый день обстреливают границу с Черниговской областью: