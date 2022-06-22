Під удар потрапили Есманська та Новослобідська громади. Загалом зафіксували 20 "приходів".

Актуально Штурм Вуглегірської ТЕС та наступ на Слов'янськ: основне за 119 день війни

Жертв та руйнувань попередньо немає,

– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Чиновник також уточнив, що внаслідок вчорашніх обстрілів Краснопільської громади поранень зазнали 6 місцевих мешканців.

Останні новини про обстріли Сумщини

20 червня окупанти 28 разів обстріляли Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади з реактивної та ствольної артилерії. Після 18:30 росіяни зі своєї території здійснили 23 мінометні постріли по Білопільській громаді. Згодом вони почали гатити по Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з місцевих мешканців не загинув та не постраждав.

Увечері 17 червня у Краснопільській громаді зафіксували 80 "приходів" з реактивних систем залпового вогню "Град". Невеликих ушкоджень зазнало одне з підприємств сільськогосподарського напряму.

Зверніть увагу! З 20 червня у Сумській області скоротили тривалість комендантської години. Раніше люди не могли виходити з дому у межах 21:00 – 05:00. Тепер же комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00.

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Яка ситуація на фронті

Станом на ранок 22 червня на війні проти України загинули 34 230 російських окупантів. Лише за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 130 ворожих бійців. Найбільше втрат окупаційне військо зазнало на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Російські окупанти створюють умови для відновлення наступу на Слов'янськ. Вони обстріляли позиції українських військових з РСЗВ біля Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Наші захисники відбили штурм путінських армійців на Вуглегірську ТЕС та наступ на Молодіжне й Катеринівку. Росіяни були змушені відійти.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповують свої війська, щоб посилитися.

У прикордонних населених пунктах Брянської та Курської областей Росії загарбники утримують до 3 батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ. Так ворог демонструє свою присутність.

До теми дивіться відео про те, що росіяни майже щодня обстрілюють кордон з Чернігівською областю: