Під удар потрапили Есманська та Новослобідська громади. Загалом зафіксували 20 "приходів".

Актуально Штурм Вуглегірської ТЕС та наступ на Слов'янськ: основне за 119 день війни

Жертв та руйнувань попередньо немає,
– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Чиновник також уточнив, що внаслідок вчорашніх обстрілів Краснопільської громади поранень зазнали 6 місцевих мешканців.

Останні новини про обстріли Сумщини

20 червня окупанти 28 разів обстріляли Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади з реактивної та ствольної артилерії. Після 18:30 росіяни зі своєї території здійснили 23 мінометні постріли по Білопільській громаді. Згодом вони почали гатити по Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з місцевих мешканців не загинув та не постраждав.

Увечері 17 червня у Краснопільській громаді зафіксували 80 "приходів" з реактивних систем залпового вогню "Град". Невеликих ушкоджень зазнало одне з підприємств сільськогосподарського напряму.

До теми СБУ затримала зрадника, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині

Яка ситуація на фронті

До теми дивіться відео про те, що росіяни майже щодня обстрілюють кордон з Чернігівською областю: