Россияне тайно сбрасывают своих погибших на огромную свалку под Донецком

Российская армия терпит серьезные потери в Украине. Чтобы скрыть это, оккупанты записывают убитых военных в "без вести пропавших".

Тела россиян складывают на импровизированных свалках. Их там так много, что горы "двухсотых" достигают двух метров высотой. СБУ удалось перехватить разговор, в котором захватчики сами рассказывают об этом.

Кстати Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют даже у российских военных, – СБУ

Свалка мертвых россиян

Оккупант рассказывал жене об общем знакомом – другом русском солдате. Говорит, его нашли мертвым, а что с ним произошло, женщине лучше не знать. Мужчина продолжил, что знакомого нашли на "свалке трупов" под Донецком.

Это не морг, это свалка. Огромное, это... поле – не поле, полигон – не полигон. Ограждено, никого не пускают. И короче, там тысячами привозят. Свалка высотой как человеческий рост,

– рассказал захватчик.

Он добавил, что охрана свалки зарабатывает деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки. Там знакомая отыскала тело брата. Говорит, что заплатила, чтобы тела переложили и достали ее родственника. Когда ехала, то переживала, хватит ли денег. Похоже, стоит такая услуга дорого.

Жена оккупанта в шоке от таких новостей. Она не сдерживает ругательства.

"Ой, с*ка, бля*ь...Зато это чмо рассказывает...Тварь ты", – говорит женщина.

Записывают в "пропавшие без вести"

Захватчик добавляет, что на эту свалку привозят тысячи погибших солдат. Россиян сбрасывают туда, а потом рассказывают, мол, "пропал без вести".

В СБУ подчеркнули, что родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были растерзаны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Возможно, им нужно делать хоть что-нибудь.

Оккупанты кичатся убийствами женщин

Недавно СБУ опубликовала еще один шокирующий разговор. Российский командир рассказывает жене, как захватчики убили мать на глазах детей. Говорит "ввалили ее при детях. При этом реакция его жены поражает не меньше. Она совершенно спокойным тоном оправдывает это преступление.

Перехват СБУ: рашисты убивают матерей на глазах у детей: