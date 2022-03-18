Россияне теперь круглосуточно производят "Смерчи" и "Калибры"

Россияне перевели заводы по производству "Смерчей" и "Калибров" на круглосуточный режим работы.

Дело в том, что оккупанты потратили почти весь боезапас ракет и некоторых видов боеприпасов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Поэтому военно-политическое руководство было принято решение, чтобы перевести предприятий российского военно-промышленного комплекса на круглосуточный режим работы.

В частности, они привлечены к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч".

Что о них известно

Российская крылатая ракета "Калибр"

Она находится на вооружении России с 2012 года. Является аналогом американских крылатых ракет Tomahawk и украинских "Нептунов".

Ракетные комплексы "Калибр" предназначены для поражения наземных, морских надводных и подводных целей при интенсивном огневом противостоянии противника. Они могут запускаться с подлодок, надводных кораблей и с самолетов Ту-142.

Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км, минимальная – 50.

"Смерчи"

Заряженные "Смерчи" 300-миллиметровыми реактивными снарядами с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами. Они предназначены для поражения живой силы противника в местах их сосредоточения

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