В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на Курском направлении.

Важно Российские войска в Сирии несут большие потери, проведена рокировка командующих, – ГУР

Что происходит на Курщине

По словам Свитана, на этом направлении наша задача – сковывающие операции, то есть надо заставлять противника атаковать. Во время этого россияне теряют очень много личного состава и техники, а для нас это очень важно.

Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что россияне на Курщине пытаются выполнить задачу освобождения территорий, а у нас задача другая. Мы не планируем захватывать территорию, а уничтожаем армию противника с любых позиций, на любых расстояниях.

"Мы должны вызвать эти атаки на себя как раз для их уничтожения. Россиянам придется это делать", – отметил Свитан.

Ситуация в Сирии

В Сирии 29 ноября повстанцы зашли в Алеппо и вступили в бои с правительственными войсками руководителя страны Башара Асада. Те вынужденно покинули город. Сейчас повстанцы продолжают продвигаться.

В последние годы правительственные войска Сирии удерживали около 70% страны благодаря поддержке России, Ирана и союзников.

По мнению Свитана, россияне расслабились. Даже, скорее всего, что увлеклись кадрами войны Израиля с ХАМАС и пропустили серьёзную атаку, которая сейчас только начинает развиваться.

Это не завершение, а только начало конкретных процессов. Завязнув в боях в Украине россияне уже не смогут деоккупировать это направление. У Асада своих сил нет, иранцы побоятся вступать в это сопротивление. В общем там есть этот "клубок" проблем, которые решить невозможно,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что это движение в Сирии воюет против русских и оккупационного режима Асада – еще одного тирана своего народа. Это мероприятие очень хорошо выбрано – именно вовремя.