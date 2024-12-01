В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на Курском направлении.
Важно Российские войска в Сирии несут большие потери, проведена рокировка командующих, – ГУР
Что происходит на Курщине
По словам Свитана, на этом направлении наша задача – сковывающие операции, то есть надо заставлять противника атаковать. Во время этого россияне теряют очень много личного состава и техники, а для нас это очень важно.
Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что россияне на Курщине пытаются выполнить задачу освобождения территорий, а у нас задача другая. Мы не планируем захватывать территорию, а уничтожаем армию противника с любых позиций, на любых расстояниях.
"Мы должны вызвать эти атаки на себя как раз для их уничтожения. Россиянам придется это делать", – отметил Свитан.
Ситуация в Сирии
В Сирии 29 ноября повстанцы зашли в Алеппо и вступили в бои с правительственными войсками руководителя страны Башара Асада. Те вынужденно покинули город. Сейчас повстанцы продолжают продвигаться.
В последние годы правительственные войска Сирии удерживали около 70% страны благодаря поддержке России, Ирана и союзников.
По мнению Свитана, россияне расслабились. Даже, скорее всего, что увлеклись кадрами войны Израиля с ХАМАС и пропустили серьёзную атаку, которая сейчас только начинает развиваться.
Это не завершение, а только начало конкретных процессов. Завязнув в боях в Украине россияне уже не смогут деоккупировать это направление. У Асада своих сил нет, иранцы побоятся вступать в это сопротивление. В общем там есть этот "клубок" проблем, которые решить невозможно,
– объяснил военный эксперт.
Он добавил, что это движение в Сирии воюет против русских и оккупационного режима Асада – еще одного тирана своего народа. Это мероприятие очень хорошо выбрано – именно вовремя.