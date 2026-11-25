Об оперативной ситуации в Харьковской области, последствиях российских ударов и истории волонтера, который бесплатно тренирует эвакуированных детей, рассказала журналистка из Харькова Аня Черненко в эфире 24 Канала.

Adv

популярные видео

Какие удары нанесли россияне по Харьковской области?

По словам корреспондентки, с самого утра Харьков пережил три атаки реактивными беспилотниками. Враг наносил удары по различным объектам инфраструктуры в Слободском и Индустриальном районах города. В результате удара по Слободскому району ранения получил мужчина, которого госпитализировали.

Также российские военные применяли управляемые авиабомбы по Золочевщине и провели атаку на Златополь. Особенно трагическими стали последствия удара вблизи села Федоровка Чугуевского района. Российский беспилотник попал в гражданскую пассажирскую маршрутку.

Водитель погиб на месте, еще семь пассажиров пострадали. Двоих из них медики доставили в больницу. Всего за первые три дня недели в результате российских обстрелов в Харьковской области пострадали более 40 человек, еще двое погибли.

Реклама

Волонтер из Шевченково бесплатно тренирует эвакуированных детей

Несмотря на постоянные обстрелы, в Харьковской области есть люди, которые находят в себе силы поддерживать других. Журналистка рассказала историю Владимира Колия – волонтера из деоккупированного поселка Шевченково, который помогает детям не терять связь с привычной жизнью.

Мужчина сам вырос в детском доме. С 2022 года он помогал эвакуировать людей через Печенежскую дамбу, а после освобождения родного поселка взялся тренировать детскую футбольную команду "Альфа".

Весной в Шевченково объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Большинство юных футболистов переехали в Харьков. Владимир остался жить в родном прифронтовом поселке, но каждые выходные приезжает в областной центр, чтобы бесплатно проводить для них тренировки.

Тренер объясняет, что не хочет лишать детей любимых занятий и общения. Для него важно, чтобы даже после вынужденного переезда они могли встречаться, играть в футбол и чувствовать себя частью команды.

Реклама

Почему я не остановился? Мне просто жаль детей, которые вынуждены уехать из дома. Они переехали в Харьков, и им негде развлечься. А когда они были дома, они знали, что у них каждый вечер были тренировки. Они будут общаться, веселиться, бегать, играть в футбол. Это мои дети... Как я могу брать у ребенка 500 или 1000 гривен? Это не в моем стиле. Я помню, когда я жил в интернате, у нас не брали деньги– рассказал Владимир Колий.

Долгое время команде не хватало места для тренировок. Ситуацию помог решить благотворительный фонд "Единство и сила", который оплатил аренду комфортного футбольного зала на целый год.

Теперь юные спортсмены активно готовятся к детскому чемпионату во Львове. Они хотят завоевать новые кубки и привезти победу в Харьков. Сам Владимир также получает высшее спортивное образование. Это даст ему необходимые юридические разрешения для дальнейшей работы с воспитанниками. Кроме того, тренер планирует организовать для детей праздник в конце декабря.

Реклама

Какова в целом ситуация в Харьковской области?

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Харьковскую область, атакуя как областной центр, так и населенные пункты вблизи линии фронта. Из-за постоянной угрозы ударов в регионе продолжается эвакуация гражданского населения. Подробнее о ситуации в Харьковской области и эвакуации жителей прифронтовых общин читайте на сайте 24 Канала.