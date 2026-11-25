Россия нанесла удар по маршрутке в Харьковской области / Иллюстративное фото
Российские войска 25 ноября атаковали дроном маршрутный автобус возле села Федоровка Харьковской области. В результате вражеского удара есть жертва и пострадавшие.
Об очередном ударе российских захватчиков сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
Что известно об атаке
Российский беспилотник поразил гражданский транспорт прямо на автотрассе в Чугуевском районе.
В результате удара один человек погиб, а еще семь пассажиров получили ранения.
Медики оперативно прибыли на место трагедии и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, что российские военные продолжают целенаправленно наносить удары по пассажирскому транспорту и скоплениям мирных жителей в украинских городах и селах.
Только 24 ноября оккупанты ударили FPV-дроном по рейсовому автобусу в Запорожской области, в результате чего пассажиры получили ранения.
Кроме того, 19 ноября российский дрон попал рядом остановку общественного транспорта в Салтовском районе Харькова, в результате чего ранения получили пять человек.
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