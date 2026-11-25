Про черговий удар російських загарбників повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Ворожий безпілотник поцілив у цивільний транспорт просто на автотрасі в Чугуївському районі. Медичні працівники оперативно прибули на місце трагедії та надають усю необхідну допомогу постраждалим.

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Нагадаємо, що російські військові продовжують цілеспрямовано бити по пасажирському сполученню та скупченнях мирних людей в українських містах і селах.

Лише 24 листопада окупанти вдарили FPV-дроном по рейсовому автобусу в Запорізькій області, де поранень зазнали пасажири.

Крім того, 19 листопада російський дрон поцілив поблизу зупинки громадського транспорту в Салтівському районі Харкова, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей.