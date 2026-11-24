Як повідомили у спецпідрозділі "Артан" Департаменту активних дій ГУР МО України, військові медики натрапили на наслідки удару дорогою на стабілізаційний пункт. Бійці негайно зупинилися, щоб оцінити ситуацію, надати невідкладну допомогу та організувати евакуацію людей до лікарні.

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Порятунок під загрозою повторного удару

У салоні транспорту перебували від 10 до 15 осіб, серед яких виявилися важкопоранені. Спецпризначенці діяли швидко, оскільки окупанти могли завдати повторного удару по скупченню людей.

"Троє були в критичному стані, буквально кожна секунда була на вагу життя, – розповідає медик Артану Хірург. – Кожен з нас знав, що робити. Спрацювали дуже чітко – і ми, і поліцейські, і фахівці нашого Департаменту активних дій, які надавали допомогу людям вже на стабілізаційному пункті".

За словами медика, окупаційні війська цілеспрямовано поцілили саме по цивільному маршруту, достовірно знаючи про регулярний рух пасажирів.

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"Ворог знав, що там зупинка громадського транспорту, 100 відсотків, – каже воїн Артану. – Цей автобус кілька разів на день забирав тут людей".

Усіх потерпілих успішно стабілізували та перевезли до лікарень у безпечніші райони.

Кадри операції: дивіться відео

Російські атаки на цивільну інфраструктуру

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, 19 листопада російські війська атакували безпілотником зупинку громадського транспорту в Салтівському районі Харкова.

Внаслідок того ворожого удару поранень зазнали п'ятеро цивільних осіб.

Також раніше ми розповідали, що 15 листопада у Київському районі Харкова окупанти завдали повторного удару FPV-дроном по рятувальниках ДСНС, пошкодивши службовий автомобіль.