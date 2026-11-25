Про оперативну ситуацію на Харківщині, наслідки російських ударів та історію волонтера, який безоплатно тренує евакуйованих дітей, розповіла журналістка з Харкова Аня Черненко в ефірі 24 Каналу.

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Яких ударів завдали росіяни по Харківщині?

За словами кореспондентки, від самого ранку Харків пережив три атаки реактивними безпілотниками. Ворог цілив по різних об'єктах інфраструктури в Слобідському та Індустріальному районах міста. Унаслідок удару по Слобідському району поранення зазнав чоловік, якого госпіталізували.

Також російські військові застосовували керовані авіабомби по Золочівщині та атакували Златопіль. Особливо трагічними стали наслідки удару поблизу села Федорівка Чугуївського району. Російський безпілотник влучив у цивільну пасажирську маршрутку.

Водій загинув на місці, ще семеро пасажирів постраждали. Двох із них медики доправили до лікарні. Загалом за перші три дні тижня внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали понад 40 людей, ще двоє загинули.

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Волонтер із Шевченкового безоплатно тренує евакуйованих дітей

Попри постійні обстріли, на Харківщині є люди, які знаходять сили підтримувати інших. Журналістка розповіла історію Володимира Колія – волонтера з деокупованого селища Шевченкове, який допомагає дітям не втрачати зв'язок зі звичним життям.

Чоловік сам виріс у сиротинці. З 2022 року він допомагав евакуйовувати людей через Печенізьку дамбу, а після звільнення рідного селища взявся тренувати дитячу футбольну команду "Альфа".

Навесні в Шевченковому оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Більшість юних футболістів переїхали до Харкова. Володимир залишився жити в рідному прифронтовому селищі, але щовихідних приїздить до обласного центру, щоб безоплатно проводити для них тренування.

Тренер пояснює, що не хоче залишати дітей без улюблених занять і спілкування. Для нього важливо, щоб навіть після вимушеного переїзду вони могли зустрічатися, грати у футбол і відчувати себе частиною команди.

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Чому я не зупинився? Мені просто шкода дітей, які вимушені поїхати з дому. Вони перебралися в Харків і їм ніде себе діти. А коли вони були вдома, вони знали, що в них щовечора були тренування. Вони будуть спілкуватися, веселитися, бігати, у футбол грати. Це мої діти... Як я можу у дитини брати 500 або 1000 гривень? Це не моє. Я пам'ятаю, коли я жив в інтернаті, у нас не брали гроші– розповів Володимир Колій.

Довгий час команді не вистачало місця для занять. Ситуацію допоміг розв'язати благодійний фонд "Єдність і сила", який оплатив оренду комфортного футбольного залу на цілий рік.

Тепер юні спортсмени активно готуються до дитячого чемпіонату у Львові. Вони хочуть вибороти нові кубки та привезти перемогу до Харкова. Сам Володимир також здобуває вищу спортивну освіту. Це дасть йому потрібні юридичні дозволи для подальшої роботи з вихованцями. Крім того, тренер планує організувати для дітей свято наприкінці грудня.

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Яка загалом ситуація на Харківщині?

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Харківщину, атакуючи як обласний центр, так і населені пункти поблизу лінії фронту. Через постійну загрозу ударів у регіоні триває евакуація цивільного населення. Більше про ситуацію на Харківщині та евакуацію жителів прифронтових громад читайте на сайті 24 Каналу.