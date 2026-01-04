Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что подразделение спасает преимущественно пожилых людей и брошенных животных.
Как полицейские работают под угрозой дронов у линии фронта?
Спецподразделение полиции "Белый Ангел" эвакуирует людей и доставляет гуманитарку в села в 15 километрах от линии фронта, где все еще живут семьи с детьми, поскольку обязательная эвакуация там еще не объявлена, несмотря на очевидную опасность.
Полицейские едут к людям на опасных территориях, где слышно линию фронта и постоянные обострения, всегда используя детекторы дронов из-за риска попаданий.
Спецподразделение имеет горячие линии, куда обращаются прежде всего за эвакуацией – часто звонят родственники тех, кто остался в опасности.
Подразделение "Белый Ангел" доставил гуманитарную помощь – продукты длительного хранения – в небольшое село Золочевской общины, которое расположено очень близко к границе с Россией. Там не работает ни один магазин или аптека, все пути находятся под угрозой вражеских дронов, логистика полностью нарушена,
– рассказал Вячеслав Марков, помощник начальника полиции Харьковской области.
Как спасают одиноких пожилых людей в прифронтовых селах?
Полицейские тщательно планируют несколько маршрутов заезда и выезда. Их машины уже попадали на видео вражеских дронов, а однажды пришлось уничтожить дрон, который ждал на обочине.
"Самая эмоциональная эвакуация – это когда вывозим пожилых людей, которые остались без присмотра. Одна бабушка три недели пролежала в постели неподвижная. Все жители села выехали. Нам сообщили о ней, но село было в очень опасном месте – долго не могли заехать. Выбрали погодные условия, время, вместе с Красным Крестом выехали и вывезли ее", – рассказал Андрей Амбросимов, руководитель спецподразделения.
Также после звонка полицейские эвакуировали 87-летнюю бабушку после инсульта, ее 85-летнего мужа и 56-летнего неходячего сына. Мужчину выносили на носилках – он был крупного телосложения, поэтому работали всей командой.
Во время эвакуации населенный пункт находился под обстрелами. Успели вовремя – уже после нашего отъезда узнали, что по селу ударили КАБами,
– рассказала Юлия Келеберда, полицейская.
Полицейские эвакуировали 90-летнюю бабушку с дочкой вместе с их собаками, а также забрали соседского пса, который остался на руинах после гибели хозяина в результате обстрела.
Большое внимание уделяется животным, полицейские вывозят их в клетках и координируются с приютами. Людей призывают эвакуироваться заблаговременно и обязательно забирать с собой домашних животных, не оставляя их в опасности.
Что еще известно о ситуации в Харьковской области?
- В Купянске продолжается операция по выбиванию российских войск, в городе, по имеющимся данным, остается менее сотни оккупантов.
- Российская группировка в Купянске фактически оказалась в изоляции без надлежащего снабжения и логистики, и ее пребывание в городе близится к завершению.
- Российские войска 2 января нанесли удар по Харькову двумя ракетами "Искандер", попав в многоквартирный дом, в результате чего пострадали люди.