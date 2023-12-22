Россияне аттакуют Одесскую область "Шахедами": в регионе работает ПВО

Российские военные в ночь на 22 декабря запустили ряд групп дронов-камикадзе. В частности – в Одесскую область. Известно, что в области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Одесской области только в 23:37 21 декабря раздался отбой воздушной тревоги. Но уже в 01:05 22 декабря сирены снова известили об угрозе с неба. Она была связана с атакой дронами-камикадзе "Шахед".

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В Одесской области раздались взрывы

01:23 Силы обороны юга Украины отметили, что в "Одесской области громко". Подчеркнули, что работает ПВО по "Шахедам". Мы призываем не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 01.35 воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областях.

21 декабря в Сумской области сбили "Шахед"

Обратим внимание, что после 23:00 защитникам неба удалось сбить российский дрон-камикадзе в Сумской области. Тогда в регионе звучала воздушная тревога, связанная с угрозой атаки "Шахедами".

В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский БПЛА типа "Шахед". Слава нашим защитникам неба!

– отмечают в Сумской ОВА.

Также местные власти подчеркивали, что ПВО продолжает выполнять свою работу. Поэтому жителей региона призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.