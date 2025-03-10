Россияне терроризируют "Шахедами": на Киевщине работает ПВО

Российская армия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В регионе работали силы и средства ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Киевскую область атаковали "Шахеды"

В 20:56 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза ударных БПЛА, которые запустила Россия по территории Украины.

Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в направлении Киевской области. В частности, более десяти групп ударных БПЛА летели через Черниговскую область курсом на Бориспольский район Киевской области.

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