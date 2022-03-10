Россияне убили экссекретаря Броварского горсовета Алексея Здоровца

Российские оккупанты убили бывшего секретаря Броварского горсовета Алексея Здоровца. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

О смерти бывшего секретаря и депутата Броварского городского совета Алексея Здоровца стало известно 10 марта.

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Алексей Здоровец был экссекретарем Броварского городского совета. Также он был депутатом городского совета 7-го созыва от ВО "Свобода".

Он погиб от рук российских захватчиков в оккупированной Новой Богдановке Киевской области. Он жил там с женой и маленьким сыном.

То, что творят эти мерзавцы на нашей земле – это преступление против человечества! От Броварского городского совета, исполнительного комитета, от себя лично, от всех, кто знал Алексея, выражаю искреннее соболезнование семье и близким... Не забудем! Не простим!,

– написал Игорь Сапожко.

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