Про смерть колишнього секретаря та депутата Броварської міської ради Олексія Здоровця стало відомо 10 березня.
До теми Дружина екснардепа Дейдея повідомила про його смерть
Він загинув від рук російських загарбників у окупованій Новій Богданівці, що на Київщині. Він жив там з дружиною та маленьким сином.
Те, що творять ці мерзотники на нашій землі – це злочин проти людства! Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким... Не забудемо! Не пробачимо!,
– написав Ігор Сапожко.
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