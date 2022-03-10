Про смерть колишнього секретаря та депутата Броварської міської ради Олексія Здоровця стало відомо 10 березня.

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Довідка. Олексій Здоровець був екссекретарем Броварської міської ради. Також він був депутатом міської ради 7-го скликання від ВО "Свобода".

Він загинув від рук російських загарбників у окупованій Новій Богданівці, що на Київщині. Він жив там з дружиною та маленьким сином.

Те, що творять ці мерзотники на нашій землі – це злочин проти людства! Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким... Не забудемо! Не пробачимо!,

– написав Ігор Сапожко.

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