Россияне убили военного, отвечавшего за психологическое обеспечение: у него есть маленький сын

Военный Сергей Береза погиб в боях за Харьков 1 марта. Он был заместителем командира батальона по морально-психологическому обеспечению.

Сергей Береза ​​родился в 1991 году в Полтавской области. У него остались родители, жена и маленький сын.

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"Сергей был эрудированным, ответственным и трудолюбивым, обладал высокими моральными ценностями. Он защищал страну в звании майора Вооруженных Сил Украины", – сообщили в Харьковском педагогическом университете, где учился защитник.

Что известно о защитнике

Береза ​​в 2008 году начал обучение в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебного заведения он остался там работать.

Восемь лет назад мужчина окончил Харьковский педагогический университет Сковороды. Учился на факультете психологии и социологии.

Склоним головы в скорби по Сергею. Герои Украины не умирают, а навечно остаются славой и небесными защитниками нашей Родины,

– написали в университете.