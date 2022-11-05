Как рассказала сестра погибшей Наталья, за отказ признавать оккупацию Скадовска женщину повесили на улице напротив здания местного суда. При этом в свидетельстве о смерти цинично написали, что причина – "механическая асфиксия".

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Сильная женщина с проукраинской позицией

Татьяна по специальности была медсестрой и некоторое время исполняла обязанности фельдшера на местной фабрике "Славутич". Также она работала в больнице в отделениях пульмонологии, хирургии и инфекционном. И даже на пенсии продолжала работать в больницах и детских санаториях Скадовска и сопровождала детей с инвалидностью. Также Татьяна Мудренко ухаживала за пожилыми людьми.

Ее всегда уважали за квалифицированную помощь, доброе сердце,

– отметила сестра Наталья Черная.

После начала полномасштабной войны она вместе с другими горожанами выходила на площади против оккупантов, где в частности пела украинские песни и гимн. Но даже после силового разгона не испугалась и не изменила своим убеждениям и себе. Татьяна и дальше продолжала ездить на велосипеде с украинским флажком и общалась на украинском. А выезжать из Скадовска не хотела, потому что любила город и верила в победу Украины.

Наталья рассказала, что впоследствии Татьяна стала опасаться за свою жизнь и рассказывала, что в городе стало больше коллаборантов, а потом вообще без подробностей сказала, что ее вычислили.

Только сказала, что когда все закончится, мы встретимся и она все расскажет и добавила: "если останусь живой". Эта фраза засела у меня в голове,

– рассказала Наталья Черная.

7 октября связь оборвалась

Наталья Черная рассказала, что однажды к Татьяне и ее мужу прицепились полицейские-коллаборанты. Они хотели забрать машину, но люди вокруг спасли, поэтому супругов отпустили. Однако уже вечером за ними вернулись и на этот раз перерыли еще и квартиру и забрали велосипеды с автомобилем.

В тот же вечер Татьяна заявила в лицо оккупантам, что Скадовск – это Украина, и он никогда не будет российским. За это ее с мужем отвезли в местный СИЗО, а затем повесили возле суда.

Одна девушка позвонила мне вечером и сказала, как они ее повесили. Сказала: ты должен знать, что они ее чем-то накачали, что-то в рот залили и повесили перед судом,

– рассказала Наталья.

Сначала оккупанты отрицали смерть ее сестры, однако 15 октября подтвердили. Они послали фото тела в морге и вывод судмедэксперта, в котором причиной смерти указано удушение.

В местных пабликах предполагают, что к убийству Татьяны может быть причастен руководитель оккупационного уголовного розыска так называемой Скадовской полиции Игорь Иванович Кузьменюк.

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