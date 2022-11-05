Як розповіла сестра загиблої Наталя, за відмову визнавати окупацію Скадовська жінку повісили на вулиці навпроти будівлі місцевого суду. При цьому у свідоцтві про смерть цинічно написали, що причина – "механічна асфіксія".

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Сильна жінка із проукраїнською позицією

Тетяна за спеціальністю була медсестрою та певний час виконувала обов’язки фельдшера на місцевій фабриці "Славутич". Також вона працювала у лікарні у відділеннях пульмонології, хірургії та інфекційному. І навіть на пенсії продовжувала працювати у лікарнях та дитячих санаторіях Скадовська та супроводжувала дітей з інвалідністю. Також Тетяна Мудренко доглядала людей похилого віку.

Її завжди поважали за кваліфіковану допомогу, добре серце,

– зазначила сестра Наталя Чорна.

Після початку повномасштабної війни вона разом з іншими містянами виходила на площі проти окупантів, де зокрема співала українські пісні та гімн. Та навіть після силового розгону не злякалася та не зрадила свої переконання та себе. Тетяна й надалі продовжувала їздити велосипедом з українським прапорцем та спілкувалася українською. А виїжджати зі Скадовська не хотіла, бо любила місто і вірила у перемогу України.

Наталя розповіла, що згодом Тетяна стала побоюватися за своє життя та розповідала, що у місті стало більше колаборантів, а згодом й взагалі без подробиць сказала, що її вирахували.

Тільки сказала, що коли все закінчиться, ми зустрінемося і вона все розповість і додала: "якщо залишусь живою". Ця фраза засіла у мене в голові,

– розповіла Наталя Чорна.

7 жовтня зв'язок обірвався

Наталя Чорна розповіла, що одного дня до Тетяни та її чоловіка причепилися поліцейські-колаборанти. Вони хотіли забрати машину, але люди навколо врятували, тож подружжя відпустили. Однак уже ввечері за ними повернулися і цього разу перерили ще й помешкання та забрали велосипеди з автомобілем.

У той же вечір Тетяна заявила в обличчя окупантам, що Скадовськ – це Україна, і він ніколи не буде російським. За це її з чоловіком відвезли до місцевого СІЗО, а згодом її повісили біля суду.

Одна дівчина зателефонувала мені ввечері й сказала, як вони її повісили. Сказала: ти маєш знати, що вони її чимось накачали, щось у рот залили і повісили перед судом,

– розповіла Наталя.

Спочатку окупанти заперечували смерть її сестри, однак 15 жовтня підтвердили. Вони надіслали фото тіла у морзі та висновок судмедексперта, в якому причиною смерті вказане удушення.

У місцевих пабліках припускають, що до вбивства Тетяни може бути причетний керівник окупаційного карного розшуку так званої поліції Скадовська Ігор Іванович Кузьменюк.

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