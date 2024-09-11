Глава семьи чудом выжил, ведь в момент попадания вернулся в квартиру за водой. В эфире 24 Канала городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что мужчина уже приходил на встречу жителей, где обсуждали восстановление домов.

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"Мы с Ярославом виделись на похоронах его родных. Это человек, который видел ад при жизни. Я даже не могу представить, как он справляется. Это сильный человек и мы будем делать все возможное, чтобы поддержать его и поддержать десятки людей, которые находятся в сложной ситуации", – сказал Садовый.

Обратите внимание! 6 сентября в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове состоялось прощание с Евгенией Базилевич и ее дочерьми. 24 Канал показал фоторепортаж с места события.

Как во Львове помогают восстановить ментальное здоровье военным и гражданским

Мэр Львова призвал украинцев осознавали большую ответственность, которая на всех нас лежит, потому что люди, которые прошли войну, имеют очень серьезный посттравматический синдром. Так же как и люди, которые живут в городах, которые постоянно под атаками.

Эти два синдрома встречаются, и это еще больше усложняет ситуацию, поэтому мы сегодня, выстраивая UNBROKEN, помогая гражданским и военным по реабилитации, весомое значение придаем ментальному здоровью,

– отметил Садовый.

В частности, конце августа во Львове заложили капсулу времени на месте строительства Центра ментального здоровья UNBROKEN. Он будет работать на базе больницы святого Луки. До конца года будет еще одна локация, где людям будут оказывать помощь.

"Обращаюсь ко всем мэрам городов, ко всем, кто может участвовать. Ментальное, психологическое здоровье сегодня выходит на первую позицию, поэтому надо использовать различные инструментарии", – добавил мэр Львова.