Голова родини дивом вижив, адже в момент влучання повернувся у квартиру за водою. В етері 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що чоловік вже приходив на зустріч мешканців, де обговорювали відбудову будинків.

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"Ми з Ярославом бачились на похоронах його рідних. Це людина, яка бачила пекло за життя. Я навіть не можу уявити, як він справляється. Це сильний чоловік й ми будемо робити все можливе, щоб підтримати його і підтримати десятки людей, які перебувають у складній ситуації", – мовив Садовий.

Зверніть увагу! 6 вересня у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові відбулося прощання Євгєнією Базилевич та її доньками. 24 Канал показав фоторепортаж з місця події.

Як у Львові допомагають відновити ментальне здоров'я військовим та цивільним

Мер Львова закликав українців усвідомлювали велику відповідальність, яка на всіх нас лежить, тому що люди, які пройшли війну, мають дуже серйозний посттравматичний синдром. Так само як й люди, які живуть в містах, які постійно під атаками.

Ці два синдроми зустрічаються, і це ще більше ускладнює ситуацію, тому ми сьогодні, вибудовуючи UNBROKEN, допомагаючи цивільним та військовим з реабілітації, вагоме значення надаємо ментальному здоров'ю,

– зазначив Садовий.

Зокрема, наприкінці серпня у Львові заклали капсулу часу на місці будівництва Центру ментального здоров'я UNBROKEN. Він працюватиме на базі лікарні святого Луки. До кінця року буде ще одна локація, де людям надаватимуть допомогу.

"Звертаюся до всіх мерів міст, до всіх, хто може долучатися. Ментальне, психологічне здоров'я сьогодні виходить на першу позицію, тому треба використовувати різні інструментарії", – додав мер Львова.