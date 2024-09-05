Росіяни змінили тактику своїх ракетних ударів. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що ворог абсолютно свідомо б'є саме по середмістю великих населених пунктів.

До теми Били по цивільних у Львові, Кривому Розі, Києві й інших містах: усе про атаку росіян 4 вересня

Чого хоче досягти Росія такими ударами

Окупанти б'ють в навчальні та лікувальні заклади, масштабні житлові забудови, торгові центри. Вони вже навіть не намагаються приховати свої злочини та роблять їх абсолютно свідомо.

Якщо раніше росіяни пробували щось маскувати, кажучи, мовляв, "ми били по об'єктах, які мають відношення до військової інфраструктури", то зараз цього немає. До того ж не варто забувати, що загалом будь-який удар Росії по Україні є злочином. Це акт агресії.

Тому вони навіть по військових цілях не можуть бити. Мені це дивно чути від тих чи інших партнерів, які говорять: "Це ж війна, військові цілі є законними". Ні, немає ніяких законних цілей для Росії, тому що вона країна-агресорка, це юридично, чітко і структурно проговорено,

– наголосив Михайло Подоляк.

Але починаючи з 30 серпня окупанти демонстративно б'ють по цивільному населенню. Ключові завдання, які вони перед собою ставлять, це ввести в шок навіть не тільки Україну, але й Захід. Показати щось на кшталт "давайте примушуйте їх сідати за стіл переговорів, визнати, що ми не програємо цю війну".

Саме шляхом психоемоційного тиску Росія хоче вплинути на нас та наших партнерів. Ба більше, з'ясувалося, що міжнародне право та інституції не працюють, тому тепер навіть нема потреби щось маскувати.

Які рішення мають бути ухвалені

Якщо сісти з Росією за стіл переговорів, тоді Владімір Путін розумітиме, що зможе уникнути покарання за всі злочини. Зараз досі триває дискусія щодо дозволу на удари західною зброєю по Росії. До неї треба додати емоційного компонента.

Це те, що ми бачили у Львові, це те, що ми бачили в родині Базилевичів, у якій вижив лише чоловік. Я навіть не знаю, як він житиме далі… Просто неможливо уявити, що це таке. Ви ж бачили, які гарненькі донечки були у цього чоловіка,

– сказав Михайло Подоляк.

Західне суспільство дуже любить гуманістичні концепції, любить говорити про те, як треба ставитись до тваринок, людей різних орієнтацій, як треба берегти особистий простір людини. Треба, щоб вони усвідомили, що те, що Росія робить в Україні – це не військові об'єкти, а свідоме вбивство цивільного населення.

"Треба, щоб цей емоційний компонент працював, тому що мені здається, що європейські суспільства думають про інше, коли говорять про цю війну", – підкреслив радник голови ОПУ.