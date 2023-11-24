Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что перехват оккупантов свидетельствуют об ужасной ситуации внутри их войска. В частности, случаются не только случаи с friendly fire, но и изнасилование и умышленные убийства.

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Конфликты во вражеском войске

Российское командование традиционно недорабатывают со своим личным составом. Так, на фоне роста потерь у противника распространяются панические настроения. В частности, говорится о Купянском направлении.

Большие потери понесли российские подразделения, состоящие из бывших заключенных, в частности "Шторм Z". Их сейчас отвели на восстановление, а россияне ждут новой волны зэков.

Расширяются конфликты на Лиманском направлении. Противник очень часто убивает своих же военнослужащих, нанося удары как артиллерией, так и минометным огнем. За перехватами мы видим, что противник жалуется, что погибают от friendly fire. Потери считаются уже сотнями убитых и раненых,

– заметил Тарас Березовец.

Подобные удары по своим обычно наносят из-за нескоординированности. Одни российские подразделения убивают соседние, из-за чего увеличивается количество как "двухсотых", так и "трехсотых".

"Участились случаи употребления наркотических и алкогольных веществ. В частности, недавно в Башкирском полку 25-й армии России были зафиксированы случаи сексуального поругания над военнослужащими со стороны других военнослужащих. Это часто заканчивается смертью", – отметил офицер ВСУ.

Широкий резонанс также получил случай со смертью российского призывника с Дальнего Востока, которого жестоко избили в воинской части. После этого его увезли в госпиталь на территории временно оккупированного Крыма, где он скончался. Родителям его тело до сих пор не отдали.

Справка. История о смерти 19-летнего российского военного из Карелии недавно разошлась в СМИ, хотя это произошло в начале ноября 2023 года. Родителям парня сообщили, что у их сына было "нечто вроде нервного срыва" или "синдрома тоски по семье". Однако на теле призывника видели многочисленные побои, что подтвердили и врачи севастопольской больницы.

Смерть вроде бы наступила от отека мозга, однако неизвестно, действительно ли это так.

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Офицер ВСУ также рассказал, что за перехватами стало известно, что жены российских военных выходили на протесты в своих городах, однако после этого им звонили с угрозами.

Какая ситуация на фронте

Самыми горячими направлениями на фронте, где противник пытается штурмовать, есть Купянский и Авдеевский. В частности, враг не теряет надежды окружить нашу группировку в Авдеевке. Для этого привлекают немало средств и не останавливаются перед огромными потерями.

Сейчас там началась третья волна наступления. На время противник был вынужден взять оперативную паузу, перегруппировать свои подразделения, понесшие существенные потери. А сейчас атаки возобновили.

Кроме того, обострилась ситуация на Бахмутском направлении, в частности, в районе Андреевки и Временного Яра, где противник применяет новейшие подразделения. Там используют сводные роты из лучших российских операторов БПЛА,

– отметил Тарас Березовец.

Сейчас россияне используют более 40 разных видов беспилотников. На отдельных направлениях дроны представляют даже большую угрозу, чем артиллерия. Ведь оккупанты в последние месяцы напряженно работали над своими способностями и это сказывается.

"Сейчас практически любая цель в прифронтовой полосе является мишенью. Передвигаться на любых типах машин, кроме бронированных, всегда является вопросом риска для жизни. Россияне имеют столько БПЛА, что могут их тратить даже на единичных военнослужащих", – добавил Березовец.

Обратите внимание! В Украине также уделяют особое внимание изготовлению дронов. В частности, уже готовятся к серийному производству дронов Backfire. Они прошли комиссию Министерства обороны. Особенностью беспилотника является GPS-антенна, которую почти невозможно заглушить. Поэтому беспилотник очень устойчив к враждебным средствам РЭБ.

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