Детали уголовного дела против руководства 6-й мотострелковой дивизии России рассказало Суспільне. Журналисты получили копию постановления следственного комитета страны-агрессора, в ней говорится, что в 2023 году командиры этой дивизии не только отдавали приказы сажать и пытать своих военных, но и убивать.

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Это дело – это очередное напоминание с каким жестоким и беззаконным – даже к своим – врагом воюет Украина.

Держат в подвалах и пытают своих же военных

Шестую мотострелковую дивизию в западном военном округе российской армии создали в 2022 году. Руководить дивизией назначили тогда еще полковника Марата Оспанова с позывным "Гюрза".

Весной 2023-го военные из подразделений, входящих в 6 дивизии, пожаловались на условия службы и плохое отношение. Их возмущал тот факт, что они являются "пушечным мясом". Военные рассказывали в видео, что условия службы невыносимые, после того, как ситуация получила огласку – командира полка сменили. Однако, это никак не повлияло на ситуацию, потому что как писали российские СМИ, сменили не того. А вот настоящим злом называла командира дивизии Марата Оспанова.

В мае 2023-го Оспанов приказал подчиненным задерживать и незаконно удерживать военных, которые "нарушали воинскую дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали другие проступки". Это указано и в постановлении следственного комитета России, которое есть в распоряжении журналистов.

Оспанов поручил эти задержания российских военных своему заместителю по военно-политической работе – полковнику Станиславу Иванисову.



Станислав Иванисов с женой и детьми / Фото из соцсетей

Россияне избивают своих на фронте

А вот другого своего заместителя – полковника Евгения Малышко с позывным "Воронеж" тот назначил ответственным за убийство военнослужащих, которые "не подлежали исправлению".

Всего в деле фигурируют 19 российских военных. Всех их держали в подвалах домов в Попасной Луганской области: без туалетов, спальных мест, ограниченного потребления воды и пищи.



В подвале этого дома на улице Мира, 146 в Попасной россияне пытали своих же военных / Фото Общественного

Определили, что "не подлежали исправлению" 8 задержанных:

шестеро военных 1307 мотострелкового полка: капитаны Николай Козловский и Юрий Снитников, сержанты Артур Галимов и Игорь Коломийцев, рядовой Илья Борисов, ефрейтор Алексей Авер;

лейтенант 1008 мотострелкового полка Валерий Грушецкий;

и старший лейтенант 1486 полка Артем Фадеев.

Выжил только Борисов, который был санитарным инструктором отделения сбора и эвакуации раненых. После проверки минобороны остальных военных по приказу Оспанова полковник Иванисов вернул в подвал.



Оккупант Борисов с мамой / Фото из соцсетей

Хронология казни 7 оккупантов

Всех остальных, семерых российских оккупантов били "ногами, кулаками, а также различными предметами и спецсредствами по лицу и телу". И, как впоследствии постановит следком России, именно это стало причиной убийства военных. Мол, командование пыталось скрыть незаконное содержание и избиение.

В конце концов, генерал Оспанов приказал заместителю Малышко вывезти семерых заключенных на линию фронта и убить.

4 июля их вывели из подвала на улице Кошевого в Попасной и посадили в "УАЗ Патриот", за рулем которого был прапорщик Чуканов. Рядом сидел майор Борискин. Впереди в другом авто - "УАЗ Пикап" – ехали полковник Малышко, сержант Тимонин и прапорщик Мурый.

В селе Бахмутское Донецкой области военные выбрали дом с подвалом, завели туда семерых заключенных, а тогда Борискин, Чуканов и Тимонин взорвали "не менее пяти ручных противопехотных оборонительных гранат Ф-1",

– говорится в деле.

Майор Евгений Борискин после взрыва гранат спустился в подвал, чтобы проверить, живы ли военные еще, и дострелил тех, кто выжил. Он "совершил не менее 7 выстрелов из пистолета бесшумной стрельбы марки 6П9". Тела военных и авто "УАЗ Патриот" сожгли.

Родные оккупантов не знают об убийствах

Журналисты Суспульного, чтобы узнать больше деталей в деле, решили связаться с родственникам убитых российских военных и тем, кто выжил.

Так, мать убитого лейтенанта Валерия Грушецкого – Раиса Грушецка услышав, что звонят журналисты об обстоятельствах гибели ее сына, рассказала, что с ней связывались российские правоохранители и сообщили, что вызовут на встречу со следователем.

По словам матери, ей не сказали, что ее сын погиб. После исчезновения Валерия, они обращались везде, куда могли, даже писали письмо новому министру обороны России Андрею Белоусову.

А мама сержанта Артура Галимова рассказала, что правоохранители с ней по поводу ее сына даже не связывались.



Артур Галимов последний раз разговаривал с матерью в июне 2023 года / Фото из соцсетей

"У меня нет никакой информации. Просто сказали: пропал без вести. Я командованию их в Ростовской области звонила. Тоже говорят: пропал без вести. Писала письма – возвращались обратно. Военкомат так же говорит: его нет среди "двухсотых", "трехсотых", "пятисотых". Последний раз с ним разговаривала в июне 2023-го.