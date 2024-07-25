Деталі кримінальної справи проти керівництва 6-ї мотострілецької дивізії Росії розповіло Суспільне. Журналісти отримали копію постанови слідчого комітету країни-агресора, у ній ідеться, що у 2023 році командири цієї дивізії не лише віддавали накази ув'язнювати та катувати своїх військових, а й вбивати.

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Ця справа – це чергове нагадування з яким жорстоким та беззаконним – навіть до своїх – ворогом воює Україна.

Тримають у підвалах і катують своїх же військових

Шосту мотострілецьку дивізію у західному військовому окрузі російської армії створили у 2022 році. Керувати дивізією призначили тоді ще полковника Марата Оспанова з позивним "Гюрза".

Навесні 2023-го військові з підрозділів, що входять до 6 дивізії, поскаржилися на умови служби та погане ставлення. Їх обурював той факт, що вони є "гарматним м'ясом". Військові розповідали у відео, що умови служби нестерпні, після того, як ситуація набула розголосу – командира полку змінили. Однак, це ніяк не вплинуло на ситуацію, бо як писали російські ЗМІ, змінили не того. А ось справжнім злом називала командира дивізії Марата Оспанова.

У травні 2023-го Оспанов наказав підлеглим затримувати та незаконно утримувати військових, які "порушували військову дисципліну і відмовлялися виконувати накази, а також вчиняли інші проступки". Це зазначено і в постанові слідчого комітету Росії, яка є у розпорядженні журналістів.

Оспанов доручив ці затримання російських військових своєму заступнику з військово-політичної роботи – полковнику Станіславу Іванісову.



Станіслав Іванісов з дружиною та дітьми / Фото з соцмереж

Росіяни бивають своїх на фронті

А ось іншого свого заступника – полковника Євгєнія Малишка з позивним "Воронєж" той призначив відповідальним за вбивство військовослужбовців, які "не підлягали виправленню".

Загалом у справі фігурують 19 російських військових. Усіх їх тримали у підвалах будинків у Попасній Луганської області: без туалетів, спальних місць, обмеженого споживання води і їжі.



У підвалі цього будинку на вулиці Миру, 146 у Попасній росіяни катували своїх же військових / Фото Суспільного

Визначили, що "не підлягали виправленню" 8 затриманих:

шестеро військових 1307 мотострілецького полку: капітани Ніколай Козловскій і Юрій Снитніков, сержанти Артур Галімов та Ігорь Коломійцев, рядовий Ілья Борісов, єфрейтор Алєксєй Авєр;

лейтенант 1008 мотострілецького полку Валєрій Грушецкій;

та старший лейтенант 1486 полку Артьом Фадєєв.

Вижив лише Борісов, який був санітарним інструктором відділення збору й евакуації поранених. Після перевірки міноборони решту військових за наказом Оспанова полковник Іванісов повернув до підвалу.



Окупант Борісов з мамою / Фото з соцмереж

Хронологія страти 7 окупантів

Усіх інших, сімох російських окупантів били "ногами, кулаками, а також різними предметами і спецзасобами по обличчю і тілу". І, як згодом постановить слідком Росії, саме це стало причиною вбивства військових. Мовляв, командування намагалося приховати незаконне утримання та побиття.

Зрештою, генерал Оспанов наказав заступникові Малишку вивезти сімох ув'язнених на лінію фронту та вбити.

4 липня їх вивели з підвалу на вулиці Кошового у Попасній та посадили в "УАЗ Патріот", за кермом якого був прапорщик Чуканов. Поруч сидів майор Боріскін. Попереду в іншому авто — "УАЗ Пікап" – їхали полковник Малишко, сержант Тімонін та прапорщик Мурий.

У селі Бахмутське Донецької області військові вибрали будинок з підвалом, завели туди сімох ув'язнених, а тоді Боріскін, Чуканов та Тімонін підірвали "не менше п’яти ручних протипіхотних оборонних гранат Ф-1",

– ідеться у справі.

Майор Євгєній Боріскін після вибуху гранат спустився до підвалу, щоб перевірити, чи військові ще живі, та дострелив тих, хто вижив. Він "здійснив не менше 7 пострілів із пістолета безшумної стрільби марки 6П9". Тіла військових й авто "УАЗ Патріот" спалили.

Рідні окупантів не знають про вбивства

Журналісти Суспульного, аби дізнатися більше деталей у справі, вирішили зв'язатись із родичам вбитих російських військових та тим, хто вижив.

Так, мати вбитого лейтенанта Валєрія Грушецкого – Раїса Грушецка почувши, що телефонують журналісти щодо обставин загибелі її сина, розповіла, що з нею зв'язувалися російські правоохоронці та повідомили, що викличуть на зустріч зі слідчим.

За словами матері, їй не сказали, що її син загинув. Після зникнення Валерія, вони зверталися всюди, куди могли, навіть писали лист новому міністру оборони Росії Андрєю Бєлоусову.

А мама сержанта Артура Галімова розповіла, що правоохоронці з нею щодо її сина навіть не зв'язувалися.



Артур Галімов востаннє розмовляв з матір’ю у червні 2023 року / Фото з соцмереж

"У мене нема жодної інформації. Просто сказали: зник безвісти. Я командуванню їхньому у Ростовській області телефонувала. Теж кажуть: зник безвісти. Писала листи – поверталися назад. Військкомат так само каже: його немає серед "двохсотих", "трьохсотих", "п'ятисотих". Востаннє з ним розмовляла у червні 2023-го.