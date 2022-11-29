50 тысяч квартир превратили в пепел: россияне начали "удалять" дома на картах Мариуполя

Российские оккупанты фактически стирают города и села Украины с лица земли. Чтобы скрыть свои преступления, враг уже начал "удалять" дома Мариуполя на картах.

Жуткие новости сообщил Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В качестве примера он привел историю дома, расположенного по адресу: улица Азовстальская, 33.

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Россияне начали удалять дома на картах. Вот пример, как российские военные уничтожили дом в Мариуполе по улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности – его удалили, он перестал существовать,

– заявил Лубинец.

Он добавил, что оккупанты планируют снести еще примерно тысячу домов.

Чтобы скрыть последствия своих зверств, россияне сносят дома в исторической части Мариуполя.

Крыша над головой потеряли люди из более 50 тысяч квартир. Тем временем близится зима.

Лубинец добавил, что в Мариуполе Россия нарушила все нормы гуманитарного права. Как бы оккупанты не пытались скрыть следы своих зверств, у них ничего не получится.

Как в школах Мариуполя проходит "обучение"

Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – заявил, что школы во временно оккупированном городе и дальше остаются "под охраной" российских захватчиков. Оккупанты постоянно просматривают личные вещи учащихся.

Учебный процесс враг превращает в шабаш. Каждый день дети и учителя начинают обучение с прослушивания гимна России и гимна квазиреспублик.

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