Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, напомнил в соцсети Х, что "Ашан" не покинул российский рынок после полномасштабного вторжения. А это значит, что эта сеть финансирует войну в Украине, а прибыль гендиректора пахнет кровью.

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"Ашан" финансирует Москву, а Путин уничтожает его магазины в Украине

"Ашан" продолжает работать в государстве-агрессоре, России. "Ашан" платит налоги Путину. За эти деньги диктатор запускает ракеты и атакует гражданские объекты в Украине. Путин уничтожает супермаркет "Ашан" в Украине. Не похоже, что генеральному директору "Ашану" до этого есть дело,

– возмущен Кислица.



Информация о работе "Ашана" в России на сайте Leave Russia. "Ашан" – дочерняя компания AFM / Скриншот 24 Канала

Кислица рассказал, что большая часть "Ашана" принадлежит семье Мюлье. Члены этой семьи не публичны и "стараются оставаться невидимыми, создавая иллюзии и спекуляции".

Их девиз: "Шум не приносит пользы, а добро не производит шума". Очевидно, когда путинская ракета, оплаченная с налогов, собранных в России, попадает в принадлежащий семье Мюлье "Ашан", возникает много шума!

– иронизирует Кислица.



Криворожский "Ашан" до и после 8 января 2024, United24 / Скриншот 24 Канала

"Ашан" молчит об обстрелах, а оккупанты уничтожают его бизнес

Материнская компания не отреагировала на уничтожение своего магазина в Кривом Роге – по крайней мере, в соцсети Х французского "Ашана" нет ни одного упоминания об этом. На фейсбук-странице украинского "Ашана" также нет упоминания об обстреле.

Между тем, россияне утверждают, что в магазине производили "большие БПЛА и собирали FPV-дроны".

Обратите внимание! Это не первый обстрел магазинов французской сети. В августе 2023 года "Ашан" на Позняках определенное время не работал, потому что по нему ударили россияне. А в 2022 году во время оккупации Киевской области прилетело по соседнему магазину рядом с "Ашаном".