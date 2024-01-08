Сергій Кислиця, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй, нагадав у соцмережі Х, що "Ашан" не залишив російський ринок після повномасштабного вторгнення. А це означає, що ця мережа фінансує війну в Україні, а прибуток гендиректора пахне кров'ю.

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"Ашан" фінансує Москву, а Путін знищує його магазини в Україні

"Ашан" продовжує працювати в державі-агресорі, Росії. "Ашан" платить податки Путіну. На ці гроші диктатор запускає ракети та атакує цивільні об'єкти в Україні. Путін знищує супермаркет "Ашан" в Україні. Не схоже, що генеральному директору "Ашану" є до цього діло,

– обурений Кислиця.



Інформація про роботу "Ашану" в Росії на сайті Leave Russia. "Ашан" – дочірня компанія AFM / Скриншот 24 Каналу

Кислиця розповів, що більша частина "Ашану" належить родині Мюльє. Члени цієї сім'ї не публічні і "намагаються залишатися невидимими, створюючи ілюзії і спекуляції".

Їхній девіз: "Шум не приносить користі, а добро не робить шуму". Очевидно, коли путінська ракета, оплачена з податків, зібраних у Росії, влучає в "Ашан", що належить родині Мюльє, виникає багато шуму!

– іронізує Кислиця.



Криворізький "Ашан" до і після 8 січня 2024, United24 / Скриншот 24 Каналу

"Ашан" мовчить про обстріли, а окупанти знищують його бізнес

Материнська компанія не відреагувала на знищення свого магазину в Кривому Розі – принаймні у соцмережі Х французького "Ашану" немає жодної згадки про це. На фейсбук-сторінці українського "Ашану" також немає згадки про обстріл.

Тим часом росіяни стверджують, що в магазині виробляли "великі БпЛА та збирали FPV-дрони".

Зверніть увагу! Це не перший обстріл магазинів французької мережі. У серпні 2023 року "Ашан" на Позняках певний час не працював, бо по ньому вгатили росіяни. А у 2022 році під час окупації Київщини прилетіло по сусідньому магазину поруч із "Ашаном".