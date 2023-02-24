Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Кожного року компанія "Ашан" сплачує величезні податки до російського бюджету.
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Жданов зауважив, що компанія "Ашан" відмовилася виходити з російського ринку та продовжує активно розвивати там свій бізнес.
"Ашан" працює в Росії
Тільки в 2020 році "Ашан" сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр" або 477 тисяч автоматів АК-74.
Я ще дивуюся, чому не дійшли до компанії "Метро". Вона теж в Росії продовжує свою діяльність. До речі, в новорічні свята компанія "Метро" вела прямо таки агресивну рекламу на російському телебаченні, для того, щоб громадяни оформлювали карти на знижки і приходили до них на розпродаж новорічних товарів,
– додав Жданов.
Він наголосив, що "Метро" теж варто додати до санкційного списку або змусити піти з російського ринку.
Чому "Ашан" опинився в санкційному списку: дивитись відео
Скандал з "Ашаном": детальніше
- Як виявило розслідування, російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях тимчасово окупованих областей України та допомагав набирати мобілізованих з-поміж своїх працівників.
- Журналісти з'ясували, що постачання окупантам оголошувалося як "гуманітарна допомога" і складалося як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, які збирали волонтери окупантів у магазинах "Ашан" в різних регіонах Росії.
- В офіційній відповіді від керівництва торговельної мережі "Ашан" йдеться про, що вище керівництво гіпермаркету просто-таки не знало про постачання продуктів російській армії.