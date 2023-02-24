Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Кожного року компанія "Ашан" сплачує величезні податки до російського бюджету.

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Жданов зауважив, що компанія "Ашан" відмовилася виходити з російського ринку та продовжує активно розвивати там свій бізнес.

"Ашан" працює в Росії

Тільки в 2020 році "Ашан" сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр" або 477 тисяч автоматів АК-74.

Я ще дивуюся, чому не дійшли до компанії "Метро". Вона теж в Росії продовжує свою діяльність. До речі, в новорічні свята компанія "Метро" вела прямо таки агресивну рекламу на російському телебаченні, для того, щоб громадяни оформлювали карти на знижки і приходили до них на розпродаж новорічних товарів,

– додав Жданов.

Він наголосив, що "Метро" теж варто додати до санкційного списку або змусити піти з російського ринку.

Зверніть увагу! Бренди Nestle, Metro, Auchan, Philips, Siemens, Avon, Ahmad Tea, Mondelēz International (шоколад Milka, шоколад Toblerone, печиво Belvita) та багато інших досі не вийшли з російського ринку й продовжують сплачувати податки в бюджет країни-агресорки.

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