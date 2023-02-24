Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Каждый год компания "Ашан" платит огромные налоги в российский бюджет.
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Жданов заметил, что компания "Ашан" отказалась выходить с российского рынка и продолжает активно развивать там свой бизнес.
"Ашан" работает в России
Только в 2020 году "Ашан" уплатил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 477 тысяч автоматов АК-74.
Я еще удивляюсь, почему не дошли до компании "Метро". Она тоже в России продолжает свою деятельность. Кстати, в новогодние праздники компания "Метро" вела прямо-таки агрессивную рекламу на российском телевидении, для того чтобы граждане оформляли карты на скидки и приходили к ним не распродажи новогодних товаров.
– добавил Жданов.
Он подчеркнул, что "Метро" тоже следует добавить в санкционный список, или заставить уйти с российского рынка.
Почему "Ашан" оказался в санкционном списке: смотреть видео
Скандал с "Ашаном": подробнее
- Как обнаружило расследование, российский "Ашан" поставлял товары для российских военных на территориях временно оккупированных областей Украины и помогал набирать мобилизованных среди своих работников.
- Журналисты выяснили, что поставки оккупантам представлялись как "гуманитарная помощь" и состояли как из товаров из "ашановских" складов, так и из товаров, которые собирали волонтеры окупантов в магазинах "Ашан" в разных регионах России. Иногда поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.
- В официальном ответе от руководства торговой сети "Ашан" говорится, что высшее руководство гипермаркета просто-таки не знало о поставках продуктов российской армии.