Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он убежден, что на прошлой неделе произошел перелом, когда появился первый ордер на арест Путина, дальше их будет все больше.

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"Я вижу, что это будут десятки ордеров за различные преступления против человечности, и военные преступления, и мародерство, и изнасилование, и обстрелы мирных кварталов, и проживающих в них людей", – подчеркнул Давидюк.

Он убежден, что весь мир будет контролировать Путина и везде, где он не будет появляться, это будет для него зоной риска, в которой он сможет попасть в руки правоохранителей.

Давидюк убежден, что Путина ждет много судебных процессов, вопрос лишь в том, доживет ли он до них.

Цель обстрелов – геноцид Украины

Заметим, что ранее аналитики видели целью обстрела гражданского населения попытку заставить украинский народ убедить власть отказаться от территорий и пойти на мир с Россией. Однако 95 процентов украинского населения хочет вернуть все законные территории и уничтожить путинский режим, подчеркнул Давидюк.

Он назвал удары по мирному населению геноцидом украинцев. Нет никакой военной цели в обстреле учебного заведения в Ржищеве. Студенты никак не мешают путинской армии на фронте, подчеркнул эксперт.

Но это дети-студенты, которые завтра станут профессионалами и будут работать на украинскую экономику и будут украинцами, будут говорить по-украински, читать Тараса Шевченко, рассказывать стихи Ивана Франко. Это его злит, что мы есть, что мы существуем и поэтому он нас хочет уничтожить,

– добавил Давидюк.

Сталин не сумел уничтожить Украину, сделать этого не сможет и Путин. Это его величайший страх, комплекс и дилемма, которые доведут его до могилы, сказал политолог. Он уверен, что этот процесс уже продолжается, и Путину осталось недолго.

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