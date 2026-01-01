Россияне ударили по Луцку: возник большой пожар
- Россия атаковала Луцк в новогоднюю ночь, вызвав большой пожар.
- Взрывы произошли около 01:05, после чего над городом поднялся столб дыма.
Россия атаковала Луцк в новогоднюю ночь. Над городом поднялся большой столб дыма.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.
Смотрите также Взрывы прогремели в Сумах, Запорожье и на Черниговщине
Что известно об ударе по Луцку?
В ночь на 1 января в Луцке раздавались взрывы около 01:05. Затем на город летели еще 2 вражеских дрона.
В результате атаки над городом поднялся большой столб дыма – возник большой пожар. Пока неизвестно, куда именно попали дроны или их обломки.
Большой пожар в Луцке / Игорь Полищук
Взрывы слышали также на Киевщине и в Одессе
В Одессе взрывы прогремели около 23:28. Дроны заходили на Одесскую область из акватории Черного моря.
Вечером 31 декабря российская армия атаковала дронами Киевскую область, работали силы ПВО.
Воздушная тревога была объявлена в разных районах, дольше всего она звучала в Вышгородском. В Броварском тревогу объявили уже после первых взрывов – в 22:30.