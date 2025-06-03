Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обратите внимание Россия снова ударила по спасателям в Запорожье: количество пострадавших возросло до 12

Россияне ударили по пожарной машине в Запорожье

Оккупанты нанесли два удара по территории поселка в Васильевском районе. Под вражеским обстрелом оказались чрезвычайники, которые как раз ликвидировали пожар.

Председатель ОВА уточнил, что российский удар прошелся именно по пожарной машине. Она сгорела.

Россияне снова обстреляли спасателей в Запорожье! К счастью, личный состав не пострадал,

– заявили в ГСЧС.

Отметили, что в результате вражеской атаки поврежден пожарный автомобиль.

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Россияне ударили по пожарному авто / Фото ГСЧС и Запорожской ОВА

Добавим, Иван Федоров сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 579 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. 12 человек получили ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району.