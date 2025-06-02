Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В результате атаки пострадали спасатели

В ГСЧС сообщили, что россияне совершили очередной обстрел пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что речь идет о Степногорской громаде. Там в результате прямого попадания FPV-дронов серьезные повреждения получило здание части и пожарные машины.

Несмотря на то, что личный состав находился в укрытии, ранены 4 спасателей, еще 8 проходят обследование – им предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая помощь,

– написали в ГСЧС.

По словам Ивана Федорова, состояние 48-летнего спасателя, который получил ранения, врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчины 49, 38 и 50 лет сейчас находятся в состоянии средней тяжести.

Во время эвакуации раненых в стабилизационный пункт российские войска открыли повторный огонь. Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили травмированных вместе со всем личным составом части.

Это очередной пример сознательных и целенаправленных атак оккупантов по спасателям – людям, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной!

– отметили в ГСЧС.

В результате вражеской атаки снова пострадали спасатели / Фото: ГСЧС Запорожье

К слову, ночью 2 июня российская армия также обстреляла подразделение ГСЧС в Никополе. По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя "скорой".