Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Внаслідок атаки постраждали рятувальники

У ДСНС повідомили, що росіяни здійснили черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що йдеться про Степногірську громаду. Там внаслідок прямого влучання FPV-дронів серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.

Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження – їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога,

– написали в ДСНС.

За словами Івана Федорова, стан 48-річного рятувальника, який зазнав поранень, лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років наразі перебувають у стані середньої тяжкості.

Під час евакуації поранених до стабілізаційного пункту російські війська відкрили повторний вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили травмованих разом з усім особовим складом частини.

Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках – людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним!

– наголосили в ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки знову постраждали рятувальники / Фото: ДСНС Запоріжжя

До слова, вночі 2 червня російська армія також обстріляла підрозділ ДСНС у Нікополі. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно завдали удару, травмувавши водія "швидкої".