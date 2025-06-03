Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зверніть увагу Росія знову вдарила по рятувальниках на Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 12

Росіяни вдарили по пожежній автівці на Запоріжжі

Окупанти завдали двох ударів по території селища у Василівському районі. Під ворожим обстрілом опинилися надзвичайники, які якраз ліквідовували пожежу.

Голова ОВА уточнив, що російський удар пройшовся саме по пожежній автівці. Вона згоріла.

Росіяни знову обстріляли рятувальників на Запоріжжі! На щастя, особовий склад не постраждав,

– заявили в ДСНС.

Зазначили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений пожежний автомобіль.

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Росіяни вдарили по пожежному авто / Фото ДСНС і Запорізької ОВА

Додамо, Іван Федоров повідомляв, що упродовж минулої доби окупанти завдали 579 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 12 людей зазнали поранень внаслідок ворожої атаки по Василівському району.