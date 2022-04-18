Россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной: возник большой пожар

В результате вражеского удара по Луганщине загорелся спортивный комплекс "Олимп" в Кременной, а также вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов.

Площадь возгорания "Олимпа" – 2400 квадратных метров. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Луганской облгосадминистрации.

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Из-за попыток врага закрепиться на восточных позициях, оккупанты обстреливают Кременное и днем, и ночью. Сегодня ночью россияне нанесли мощные удары по городу из артиллерийского оружия.

В результате, произошло возгорание 7 жилых домов, хозяйственных сооружений и лесной подстилки. В частности, несколько часов назад вражеские снаряды попали в местный спорткомплекс "Олимп".

Отмечается, что его совсем недавно отстроили по программе Президента "Большое строительство". Там, как правило, тренировались представители олимпийской сборной Украины.

По данным Луганской ОГА, площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 квадратных метров. Пожарные пытаются как можно быстрее локализовать пламя, поскольку вплотную к "Олимпу" расположен лесной массив.

В Рубежном также пострадали жилые массивы. Спасатели достали из-под завалов трех домов семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

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