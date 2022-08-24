россияне ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино на Днепропетровщине: 15 погибших

Во время ракетных обстрелов Днепропетровщины россияне попали в станцию Чаплино. Военное преступление захватчиков унесло жизни 15 человек.

Кроме того, около 50 человек пострадали. Оккупанты попали в пассажирские вагоны. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время обращения к Совбезу ООН.

Обратите внимание В результате ракетных обстрелов Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

Количество жертв может быть больше

В результате российской атаки вспыхнули 4 пассажирских вагона на станции. На место сразу прибыли спасатели, медики и правоохранители. Владимир Зеленский отметил, что количество жертв может быть больше.

Четыре пассажирских вагона горят. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина живет в таких условиях каждый день с начала полномасштабного вторжения.

российская ракета попала прямо в вагон пассажирского поезда. Взрывная волна повредила и автомобили у вокзала.

Кровавый День Независимости на Днепропетровщине

Днем 24 августа оккупанты совершили масштабный ракетный обстрел Синельниковского района, ударив трижды. россияне попали по частному дому, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей. К сожалению, один мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти.

Под завалами другого дома оказались двое детей. К счастью, их удалось спасти.

Кроме того, за день Днепровский район захватчики обстреляли двумя ракетами Х-22. Из тяжелой артиллерии и Градов россияне 4 раза атаковали Никопольский район. По самому Никополю россияне выпустили 20 снарядов. Криворожский район находился под прицелом "Ураганов". русские оккупанты обстреляли Карповскую и Широковскую общины.

Какова ситуация в Украине

24 августа оккупанты особенно активизировались для обстрелов территории Украины. Оккупанты в течение ночи и дня обстреляли Харьковщину, Запорожье, Полтавщину, Хмельнитчину. Силы ПВО успешно сработали в Черкасской, Черниговской и Винницкой областях.

В разных регионах возросло количество воздушных тревог. Кроме угроз запуска ракет с территории россии или акватории Черного моря, активизировалась и авиация в беларуси.

Выступление Владимира Зеленского на Совбезе ООН: смотрите видео