Количество жертв невозможно представить, – Зеленский рассказал о попадании в ТРЦ в Кременчуге

Российские оккупанты нанесли удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал и показал жуткие кадры с места событий.

ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить.

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В ТРЦ было очень много людей

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. При этом никакой опасности для российской армии центр точно не представлял. Зеленский отметил, что там не было никакой стратегической ценности.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно,

– добавил Зеленский.

Президент обнародовал страшные кадры с места происшествия. Все вокруг – в огне.

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Что происходит возле ТРЦ

Возле торгового центра много скорых. Люди оказывают друг другу помощь. В Офисе Президента рассказали, что из всех близлежащих районов к месту происшествия направляются спасатели, чтобы потушить пожар и ликвидировать последствия.

Очевидцы публикуют видео, где говорят, что внутри осталось много людей, там пылают стены.

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Назвали количество жертв

Информацию о пострадавших и жертвах еще уточняют. На месте работают правоохранители.

Однако предварительные цифры озвучил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Уже известно о 20 раненых, из которых 9 находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, подтвердили, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается.

Горит 10 тысяч квадратов

Площадь пожара в здании составляет 10 тысяч квадратных метров. В ГСЧС рассказали, что к тушению привлекли 115 человек и 20 единиц техники. Кроме того, к месту происшествия отправился пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС.

Спасатели ликвидируют пожар ТРЦ в Кременчуге / Фото ГСЧС:

Циничный акт терроризма

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин написал, что ракетный удар по ТРЦ с людьми – очередное военное преступление россиян.

"Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия – государство-террорист", – подчеркнул Лунин.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что россияне намеренно били по торговому центру посреди дня, когда люди просто шли за покупками. Россия хочет залить все украинской кровью, потому что это – террористическое государство.

ТРЦ – разрушен / Фото Полтавской ОВА

Цинизм российской пропаганды набирает обороты. Оккупанты уже врут, что удар был вроде бы по местному заводу. Рассказывают, мол, жертв среди местного населения "нет". Более того, российские телеграм-каналы разгоняют фейки о якобы "постановке" удара.

Говорят, мол, "украинцы хотят сделать из Кременчуга вторую Бучу". Напомним, что о своих зверствах на Киевщине россияне тоже врали и списывали все на "постановку".

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