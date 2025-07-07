Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что удары по ТЦК – это последовательный процесс врага. Перед этим оккупанты проводили информационную кампанию и били по учебным военным заведениям.

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Чего хочет достичь Россия ударами по ТЦК

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, атаки на ТЦК свидетельствуют о важных процессах в нашей стране и одновременно проблемы россиян, которых они хотят избежать. Здесь говорится о 2 глобальных задачах:

достичь прекращения поставок оружия в Украину (в частности, Россия запугивает Германию относительно передачи Taurus);

достичь прекращения "поставки" людей (рекрутинг и мобилизация сейчас являются важнейшими процессами в нашей стране).

Они (россияне – 24 Канал) дошли до поражений офисных помещений, то есть ТЦК. Это офисы, там нет оружия. Это не военная, но административная ценность. Россияне показывают, насколько им важно сорвать этот процесс администрирования,

– подчеркнул он.

Кузан отметил, что перед этим россияне осуществили мощную информационную кампанию, направленную на дискредитацию военнослужащих, которые служат в ТЦК. Они распространяли фейковые видео о зверствах военнослужащих и тому подобное.

Более того, враг наносил удары по учебным заведениям, которые готовят сержантский и офицерский состав, и учебных полигонах баллистическими ракетами. Оккупанты знают, что качественная военная подготовка является важным элементом пополнения Сил обороны Украины.

Напомним, что утром 7 июля россияне атаковали территорию Запорожского областного ТЦК и СП. К счастью, погибших нет, но 11 военнослужащих получили ранения.

К слову, представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев также сообщил, что удары по ТЦК является попыткой врага посеять хаос и сорвать мобилизацию. Он заверил, что украинская армия продолжает комплектование и подготовку военных.